Bhubaneswar: The Odisha government has released the calendar and official list of holidays for the year 2026, detailing government office closures, optional holidays, and festivals coinciding with weekends.
Below is the detailed list of holidays for 2026:
General Holidays for Odisha Government Offices
Makar Sankranti – January 14 (Wednesday)
Subash Chandra Bose Jayanti / Vir Surendrasai Jayanti / Basanta Panchami – January 23 (Friday)
Republic Day – January 26 (Monday)
Dola Purnima – March 3 (Tuesday)
Holi – March 4 (Wednesday)
Id-ul-Fitre – March 21 (Saturday, 3rd Saturday)
Shree Rama Navami – March 27 (Friday)
Utkal Divas – April 1 (Wednesday)
Good Friday – April 3 (Friday)
Dr. B.R. Ambedkar Jayanti / Maha Visuva Sankranti – April 14 (Tuesday)
Buddha Purnima / Pandit Raghunath Murmu’s Birthday – May 1 (Friday)
Sabitri Amabasya – May 16 (Saturday, 3rd Saturday)
Id-ul-Zuha – May 27 (Wednesday)
Raja Sankranti – June 15 (Monday)
Muharram – June 26 (Friday)
Rath Yatra – July 16 (Thursday)
Independence Day – August 15 (Saturday, 3rd Saturday)
Birthday of Prophet Muhammad – August 26 (Wednesday)
Jhulana Purnima – September 3 (Thursday)
Janmastami – September 4 (Friday)
Ganesh Puja – September 23 (Monday)
Nuakhai – September 15 (Tuesday)
Day following Nuakhai – September 16 (Wednesday)
Gandhi Jayanti – October 2 (Friday)
Mahasaptami – October 17 (Saturday, 3rd Saturday)
Mahanavami – October 19 (Monday)
Vijaya Dasami – October 20 (Tuesday)
Rahas Purnima – November 24 (Tuesday)
Christmas Day – December 25 (Friday)
Optional Holidays
Guru Gobind Singh’s Birthday – January 6 (Tuesday)
Sab-e-Quadar – March 17 (Tuesday)
Easter Saturday – April 4 (Saturday, 1st Saturday)
Birthday of Raja Ram Mohan Roy – May 22 (Friday)
Bahuda Yatra – July 24 (Friday)
Foundation Day of Brahmo Samaj – August 20 (Thursday)
Anla Navami – November 18 (Wednesday)
Prathamastami – December 1 (Tuesday)
Christmas Eve – December 24 (Thursday)
Festivals Falling on 2nd/4th Saturdays or Sundays (No separate holiday)
Maha Shivratri – February 15 (Sunday)
Pahili Raja – June 14 (Sunday)
Mahalaya – October 10 (Saturday, 2nd Saturday)
Mahastami – October 18 (Sunday)
Kumar Purnima – October 25 (Sunday)
Diwali – November 8 (Sunday)