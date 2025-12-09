Bhubaneswar: In order to ensure the safe and seamless execution of essential safety-related modernisation works involving Non-Interlocking (NI) activities at Raj Athgarh station, in connection with the commissioning of the 3rd/4th line between Raj Athgarh and Joranda Road under Khurda Road Division, the following changes in the pattern of train services will be carried out.
These regulations are necessary for the safe completion of the ongoing project.
Train Cancellations
• 18421 Puri–Sonepur Express will remain cancelled on 11th & 18th December 2025.
• 18422 Sonepur–Puri Express will remain cancelled on 12th & 19th December 2025.
• 18314 Bhubaneswar New–Boudh Express will remain cancelled on 15th December 2025.
• 18313 Boudh–Bhubaneswar New Express will remain cancelled on 15th December 2025.
Diversion of Trains
Effective from 10th to 20th December 2025
• 18425 Puri–Durg Express will run on a diverted route via Puri – Khurda Road – Vizianagaram – Rayagada – Titlagarh – Lakholi – Durg from 11th to 19th December 2025.
• 18426 Durg–Puri Express will run via Durg – Lakholi – Titlagarh – Rayagada – Vizianagaram – Khurda Road – Puri from 11th to 19th December 2025.
• 20807 Visakhapatnam–Amritsar Express will run via Visakhapatnam – Vizianagaram – Rayagada – Sambalpur – Jharsuguda Road – Ib on 12th, 13th & 16th December 2025.
• 20808 Amritsar–Visakhapatnam Express will run via Ib – Jharsuguda Road – Sambalpur – Rayagada – Vizianagaram – Visakhapatnam on 10th, 13th, 14th & 17th December 2025.
• 18117 Rourkela–Gunupur Rajyarani Express will run via Rourkela – Sambalpur – Titlagarh – Singapur Road – Vizianagaram from 12th to 19th December 2025.
• 18118 Gunupur–Rourkela Rajyarani Express will run via Vizianagaram – Singapur Road – Titlagarh – Sambalpur – Rourkela from 12th to 20th December 2025.
• 20831 Shalimar–Sambalpur Mahima Gosain Express will run via Kharagpur – Tatanagar – Jharsuguda – Sambalpur on 15th, 17th & 19th December 2025.
• 20832 Sambalpur–Shalimar Mahima Gosain Express will run via Sambalpur – Jharsuguda – Tatanagar – Kharagpur on 14th, 16th & 18th December 2025.
• 22803 Shalimar–Sambalpur Superfast Express will run via Kharagpur – Tatanagar – Jharsuguda – Sambalpur on 13th December 2025.
• 22804 Sambalpur–Shalimar Superfast Express will run via Sambalpur – Jharsuguda – Tatanagar – Kharagpur on 12th & 19th December 2025.
• 02831 Dhanbad–Bhubaneswar Special will run via Rourkela – Rajkharsawan – Jaroli – Nayagarh – Jakhapura – Cuttack – Bhubaneswar from 12th to 19th December 2025.
• 02832 Bhubaneswar–Dhanbad Special will run via Bhubaneswar – Cuttack – Jakhapura – Nayagarh – Jaroli – Rajkharsawan – Rourkela from 11th to 19th December 2025.
• 22805 Bhubaneswar–Anand Vihar Terminal Superfast Express will run via Bhubaneswar – Barang – Naraj Marthapur – Kapilas Road – Jajpur Keonjhar Road – Bhadrak – Hijli – Tatanagar on 13th December 2025.
• 22806 Anand Vihar Terminal–Bhubaneswar Superfast Express will run via Tatanagar – Hijli – Bhadrak – Jajpur Keonjhar Road – Kapilas Road – Naraj Marthapur – Barang – Bhubaneswar on 15th December 2025.
The East Coast Railway requests passengers to plan their journeys accordingly and seeks their cooperation for the successful completion of these essential safety works aimed at strengthening railway infrastructure and enhancing future operational efficiency.