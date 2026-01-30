Bhubaneswar: Various companies that emerged as winners in the Sambad Corporate Excellence Awards 2026 were felicitated at the award ceremony held in Bhubaneswar today.
Odisha Industries Minister Sampad Chandra Swain felicitated the winners in the presence of Sambad Group Chairman Soumya Ranjan Patnaik, Sambad's Editor Tanaya Patnaik and Sambad Group Director Dr. Monica Nayyar Patnaik.
The winners were selected in various segments of different categories.
CSR category
JSW Energy (Utkal) Limited – Gold
Jindal Stainless Limited – Platinum
Large category
Patra Electronics – Silver
BR Steel and Power Private Limited – Gold
Mayfair Hotels & Resorts Limited – Platinum
Medium category
Aaditya Kraft and Papers Pvt Ltd – Gold
Magnum Seafoods Limited – Platinum
Small category
IDAX Consulting and Research Private Limited – Jury Special
Shoukeen Industries Pvt Ltd – Silver
DS Engineering and Services – Gold
Mangal Murti Seeds Pvt Ltd – Platinum
Emerging/Start-up category
BonV Technology Private Limited – Jury Special
Rach Skillhive LLP (Organelle Farms) – Jury Special
Printpanda India Private Limited (Magic Décor) – Silver
Coratia Technologies Private Limited – Gold
Inventgrid India Private Limited (IG Defence) – Platinum