Bhubaneswar: Various companies that emerged as winners in the Sambad Corporate Excellence Awards 2026 were felicitated at the award ceremony held in Bhubaneswar today.

Odisha Industries Minister Sampad Chandra Swain felicitated the winners in the presence of Sambad Group Chairman Soumya Ranjan Patnaik, Sambad's Editor Tanaya Patnaik and Sambad Group Director Dr. Monica Nayyar Patnaik.

The winners were selected in various segments of different categories.

CSR category

  • JSW Energy (Utkal) Limited – Gold

  • Jindal Stainless Limited – Platinum

Large category

  • Patra Electronics – Silver

  • BR Steel and Power Private Limited – Gold

  • Mayfair Hotels & Resorts Limited – Platinum

Medium category

  • Aaditya Kraft and Papers Pvt Ltd – Gold

  • Magnum Seafoods Limited – Platinum

Small category

  • IDAX Consulting and Research Private Limited – Jury Special

  • Shoukeen Industries Pvt Ltd – Silver

  • DS Engineering and Services – Gold

  • Mangal Murti Seeds Pvt Ltd – Platinum

Emerging/Start-up category

  • BonV Technology Private Limited – Jury Special

  • Rach Skillhive LLP (Organelle Farms) – Jury Special

  • Printpanda India Private Limited (Magic Décor) – Silver

  • Coratia Technologies Private Limited – Gold

  • Inventgrid India Private Limited (IG Defence) – Platinum