Minimum temperatures of various places in Odisha recorded on Wednesday
Rourkela – 6.0°C
Jharsuguda – 6.4°C
Phulabani – 7.0°C
Angul – 8.4°C
Sundargarh – 8.4°C
Keonjhar – 8.8°C
Dhenkanal – 9.7°C
Baripada – 10.0°C
Daringbadi – 10.0°C
Sambalpur – 10.2°C
Bolangir – 10.2°C
Boudh – 10.3°C
Bhawanipatna – 10.4°C
Rayagada – 11.0°C
Khordha – 11.0°C
Sonepur – 11.3°C
Cuttack – 11.4°C
Hirakud – 11.4°C
Malkangiri – 11.6°C
Nawarangpur – 12.0°C
Jagatsinghpur – 12.0°C
Bhubaneswar – 12.1°C
Deogarh – 12.2°C
Koraput – 12.4°C
Paradeep – 12.5°C
Titilagarh – 12.5°C
Nuapada – 12.6°C
Paralakhemundi – 12.8°C
Chandbali – 13.0°C
Bhadrak – 13.0°C
Bargarh – 13.0°C
Nayagarh – 13.2°C
Jajpur – 13.2°C
Kendrapada – 13.2°C
Gopalpur – 14.5°C
Puri – 15.6°C
Chatrapur – 15.8°C