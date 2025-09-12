Bhubaneswar: The Indian Railways decided to operate weekly special trains on various routes in Odisha to address heavy rush of passengers during the festive season, the East Coast Railway (ECoR) informed on Friday.
As per a release, four special trains to run under ECoR jurisdiction as per following schedule:
HYDERABAD – BHUBANESWAR NEW - HYDERABAD (07165/07166)
- Train No. 07165 Hyderabad - Bhubaneswar New special train will leave Hyderabad at 17.30hrs on Tuesdays till 28.10.2025.
- Train No. 07166 Bhubaneswar New - Hyderabad special train will leave Bhubaneswar New at 22:30hrs on Wednesdays till 29.10.2025.
Stoppages: Secunderabad, Charlapalli, Nalgonda, Miryalaguda, Sattenapalli, Guntur, Vijayawada, Gudivada, Kaikaluru, Akividu, Bhimavaram, Tanuku, Rajahmundry, Samalkot, Annavaram, Anakapalle, Duvvada, Kottavalasa, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur and Khurda Road.
Coach Composition: The train will comprise 2nd AC-4, 3rd AC-8, Sleeper-6, General Class-2, Second Class luggage cum Divyangjan coach-1 and Generator Motor Cars-1.
MGR CHENNAI CENTRAL - BARAUNI- MGR CHENNAI CENTRAL (06039/06040)
- Train No.06039 MGR Chennai Central - Barauni Weekly Special will leave MGR Chennai Central at 23.50hrs on Sundays till 30.11.2025.
- Train No.06040 Barauni – MGR Chennai Central Weekly Special will leave Barauni at 21.00hrs on Wednesdays till 03.12.2025.
Stoppages: Sullurupeta, Gudur, Nellore, Ongole, Tenali, Vijayawada, Eluru, Rajahmundry, Samalkot, Duvvada, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Khurdha Road, Bhubaneswar New, Cuttack, Bhadrak, Baleshwar, Kharagpur, Andul, Dankuni, Barddhaman, Durgapur, Asansol, Chittanranjan, Madhurpur, Jasidih, Jhaja and Kiul.
Coach Composition: 2nd AC- 01, 3rd AC -04, Sleeper Coach- 11, General Coach-04 luggage cum generator and break van coaches-2.
TRIVANDRUM NORTH - SANTRAGACHI - TRIVANDRUM NORTH (06081/06082)
- Train No.06081 Trivandrum North – Santraganchi Weekly Special will leave Trivandrum North at 16.20hrs on Fridays till 17.10.2025.
- Train No.06082 Santraganchi – Trivandrum North Weekly Special will leave Santraganchi at 14.20hrs on Mondays till 20.10.2025.
Stoppages: Kollam, Kayankulam, Mavelikara, Chengannur, Tiruvalla, Kottayam, Eranakulam Town, Aluva, Thrisur, Palakkad, Coimbatore, Tiruppur, Erode, Salem, Jolarpettai, Katapadi, Tiruttani, Renigunta, Gudur, Nellore, Vijayawada, Rajahmundry, Duvvada, Vizianagaram, Khurda Road, Bhubaneswar New, Cuttack, Bhadrak, Baleswhar, and Kharagpur.
Coach Composition: 3rd AC Economy-14, Sleeper Coach- 02 luggage cum generator and break van coaches-2.
MADURAI - BARAUNI- MADURAI SPECIAL TRAINS (06059/06060)
- Train No.06059 Madurai-Barauni Weekly Special will leave Madurai at 20.40hrs on Wednesdays till 26.11.2025.
- Train No.06060 Barauni–Madurai Weekly Special will leave Barauni at 23.00hrs on Saturdays till 29.11.2025.
Stoppages: Dindigul, Karur, Namakkal, Salem, Jolarpettai, Katpadi, Arakkonam, Perambur, Nayudupeta, Gudur, Nellore, Ongole, Tenali, Vijayawada, Eluru, Rajahmundry, Samalkot, Duvvada, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Khurdha Road, Bhubaneswar New, Cuttack, Bhadrak, Baleshwar, Kharagpur, Andul, Dankuni, Barddhaman, Durgapur, Asansol, Chittanranjan, Madhurpur, Jasidih, Jhaja, Jamui and Kiul.
Coach Composition: 3rd AC-16, luggage cum generator and break van coaches-2.