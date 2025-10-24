ARIES
Physical discomfort requires attention; prioritize rest over strenuous activities. Financial opportunities from unexpected sources present themselves today. Quality time with family restores emotional balance. Romantic energy peaks—your beloved may surprise you. Personal relationships benefit from focused attention and heart-felt communication. Consider gardening or nature activities for relaxation. Remedy: Support those in need, especially those facing hardships, to maintain well-being.
Lucky Colour: Black.
Auspicious Time: 6 pm to 8 pm.