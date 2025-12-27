Bhubaneswar: A day after celebrating the foundation day of the Biju Janata Dal (BJD), party president Naveen Patnaik today reconstituted committees for 11 organisational districts of the party.
In the first phase, Patnaik, who is also the Leader of the Opposition in the Odisha Legislative Assembly, reconstituted committees for the organisational districts of Sundargarh, Keonjhar, Kalahandi, Kandhamal, Boudh, Gajapati, Angul, Malkangiri, Subarnapur (Sonepur), Jharsuguda and Deogarh.
In Boudh district, Bidyadhar Swain, Pradeep Kumar Sahu, Bijay Barik, Balamukund Meher, Jani Senapati, Santosh Dehuri, Subodh Pradhan and Mrutunjaya Mishra were appointed as vice-presidents.
For Kandhamal district, Tuna Das, Pradeep Kumar Mohanty, Panchanan Kanhar, Surendra Pradhan, Hrushikesh Padhy, Siba Prasad Tripathy, P. Sanjeeb Kumar Patra and Bishnu Charan Lenka were named vice-presidents.
In Deogarh district, Kousika Pradhan, Manoj Kumar Pradhan, Nagen Kumar Panda and Sanjib Kumar Sathpathy were appointed as vice-presidents.
For Gajapati district, Laxmikant Paricha, Lajar Majhi, Rama Dalabehera, K. Appa Rao (Madhu), Chandra Sahukar, Bhimo Paik, Bora Laxmi Narayana, Niro Bhuyan, Y. Ram Chandra Rao, S. Gajapati Rao, Prakash Nayak, James Raika and Bhaskar Sahu were appointed as vice-presidents.
In Keonjhar district, Pramod Pattanayak, Bijaya Mohanty, Nanda Kishore Behera, Bikrama Keshari Biswal, Gobinda Charan Mahanta, Ramesh Chandra Palei, Kishor Kumar Jena, Rajkishore Barik, Santosh Kumar Bala, Rahasa Bihari Prusty, Niranjan Das, Surendra Kumar Jena, Ramu Chakra and Chinmaya Giri were appointed as vice-presidents.
For Angul district, Bauribandhu Sahu, Santosh Kumar Das, Indramani Garnayak, Gangadhar Jit, Sunil Kumar Pradhan, Dharanidhar Sahu, Sadananda Panda, Santosh Pradhan, Dillip Kumar Sahoo and Amaresh Nath were appointed as vice-presidents.
In Malkangiri district, Prafulla Kumar Panda and Udaynath Madri were appointed as vice-presidents.
For Sundargarh district, Anil Barwa, Sumanta Kumar Panda, Kiran Kumar Rout, Tularam Hota, Jitendra Das, Amiya Pradhan, Bikram Topo, Birendra Patel, Md. Harun Rashid, Gelabati Patel, Jatin Munda and Umesh Sahu (Raja) were appointed as vice-presidents.
In Jharsuguda district, Jagannath Jena, Ashok Dash, Raghumani Patel, Biswanath Naik, Kulamani Dash, Goutam Pradhan and Nandkishor Agrawal were named vice-presidents.
For Kalahandi district, Pradeep Mund, Jitendra Narayan Singh Deo, Girish Chandra Behera, Tikelal Sahu, Thabira Prasad Sahu, Dharmendra Naik, Badri Pattanaik, Digambar Naik and Saroj Kumar Rout were appointed as vice-presidents.
In Subarnapur district, Kairu Swain, Madhusudan Mishra, Sailendra Sahu, Ranjit Kumar Ratha, Himanshu Tripathy, Swayambhunath Khandagiri, Mrutunjaya Pardhan, Santosh Bhukta, Subash Bhoi, Kishore Chandra Hota and Makaradwaja Sahu were appointed as vice-presidents.
Party sources said the newly constituted committees will play a key role in strengthening the organisation and taking party programmes to the grassroots level across the state.